Marina Calabró: "Flor no tenía la más remota idea de qué nos estaba acusando y eso me molestó"

Florencia de la V estuvo invitada al piso de Intrusos con Jorge Rial para hablar de su debut en "Polémica en el Bar" (América) pero el tema rápidamente paso a ser su pelea con Mabel Ibáñez, la madre del diseñador Jorge Ibáñez quién fuera su gran amigo.

"Esta mujer no es la mamá de Jorge Ibáñez, es otra. Esta no es la mujer que yo conocí", sentenció Florencia.

El enojo de la actriz es porque Mabel la acusa de haber recibido un préstamo de dinero por parte de Jorge y que nunca habría saldado. "Yo amaba a mi amigo y sé lo que amaba a su mamá. Pero se pasó un límite. Después yo di un móvil y no sabía que Adrián Pallares, Marina Calabró y Tartu sacaron conjeturas. Aunque sea en potencial, no se puede injuriar y tirarme con semejante cocarda con algo que no es cierto. ¡No se puede hacer! Porque yo trabajo de mi imagen. ¡Estoy quedando como una garca! ¿Qué soy? ¿Estamos todos locos?", remarcó ella.

Y agregó: "Soy una mina que laburo desde que nací. Lo único que sé hacer es trabajar. ¿Yo me tengo que comer esta galletita cuando me pelé el cul... toda mi vida? ¡Ni un gato hice! Todo lo que tengo lo hice trabajando con el sudor de mi frente. Esto no lo voy a permitir. Está todo en mano de mis abogados, porque no se puede decir que es una mentira. Voy contra todos".

Marina Calabró le consultó si la demanda era contra ella y Adrián Pallares también. "Sí, contra todos", remarcó Flor. Marina no demoró en consultarle: "Decinos en qué te injuriamos. Para hacer una acción legal tenés que imputarnos algún delito. Acá viniste a decir que nosotros te injuriamos. Es bastante incómodo que se siente un entrevistado a acusarte de haberlo calumniado y no te puede precisar qué fue lo que dijiste. No te habrá afectado tanto porque no sabés ni siquiera precisarme en qué te injurié", dijo y Flor le contestó: "Es que no lo vi, lo vio Pablo (Goycochea, su marido). Burlando se está ocupando. Si no tenés nada de qué temer, quedate tranquila".

Pallares la siguió: "Me pareció una cagada, me parece de cuarta estar acá. Yo te respeto enormemente, siempre te defendí, pero es una guachada lo que acabás de hacer. Es de cuarta. Me sorprendés porque te hemos defendido, hemos trabajado juntos y es de cuarta".

Lo cierto es que tras este fuerte episodio, PrimiciasYa.com habló en exclusivo con Marina Calabró y manifestó: "En mi caso me saqué las ganas de decirle lo que pensaba a Flor ya que me parecía injusto que venga a acusarnos sin especificar qué fue lo que le había molestado"

"Nunca me pasó algo así porque en general cuando alguien me encara o encarado siempre me ha dicho lo que yo dije, mejor o peor contadas. A veces me han recriminado cosas exactamente como las dije y otras veces a medias según cómo se las contaron. Pero en el caso de Flor no tenía la más remota idea de lo que nos estaba acusando y eso me molestó. Coincido con Adrián que fue una falta de respeto, yo no puedo venir a señalarte con un dedo acusador y decirte que te voy a mandar a mi abogado porque me calumniaste y me injuriaste, y no te puedo decir qué fue lo que te molestó. Me parece ilógico y no me había pasado nunca en los 20 años que me dedico a esto. Es la primera vez que alguien vino a amenazar con acciones legales sin poder contarme el motivo", remarcó la hermana de Ileana.

Por último, indicó: "Fue rarísimo y hasta bizarro lo que sucedió. El episodio mediático se definió al aire, en el corte no recuerdo que hayamos hablado. Pero la verdad es que no estoy enojada con Florencia, pero me llama la atención que una persona del medio sea tan poco contundente a la hora de argumentar cuando le está recriminando una supuesta calumnia e injuria al otro. Pero viviendo de Florencia no lo tomé como algo personal sino como algo estrictamente profesional".

flor de la v en intrusos