"Tato Bores es padre por tercera vez, la pequeña Marina nació el sábado a la madrugada", reza el periódico junto a una imagen del actor y presentador, a punto de alzar a su hija.

"Tato Bores es padre por tercera vez, la pequeña Marina nació el sábado a la madrugada", reza el periódico junto a una imagen del actor y presentador, a punto de alzar a su hija.

PrimiciasYa se comunicó con Marina por este tema y mostró su emoción por esta imagen que le hicieron llegar por Facebook: "Las redes sociales en algunas cosas son maravillosas, conectan gente para bien y para mal. En este caso, me sigue muchísima gente en Facebook y un muchacho llamado Ariel me pasó la foto, no sé dónde la encontró. Me dijo que me iba a encantar".





"Nunca me había visto de este tamaño, son mis primeras horas de vida. Se la mostré a Malena, mi hija, y me decía cómo puede ser semejante invasión a la intimidad. Cuando nací estaba en la tapa de todos los diarios. Mi papá ya era una estrella en el año 1966. Sé que a la gente les encanta estas fotos. Soy de pensar lo que comparto. Me cuido mucho y de esto ni dudé", amplió la escritora.





Pasaron 21 años de la muerte de su padre; así lo transita: "Después de tantos años, una se acostumbra, no hay dolor en el recuerdo. Ahora no me duele, es un hermoso recuerdo, es lindo ver fotos, videos y recordarlo. Se extraña dentro de lo normal que uno puede extrañar".





Para cerrar, reveló que está próxima a sacar su tercer libro: "Estoy escribiendo un nuevo libro que saldrá el año que viene, por Planeta, sobre jugos, licuados, sopas crudas y todos los líquidos saludables que yo consumo. Es para que la gente esté más sana, feliz. Es mi tercer libro. Viajo a charlas, trabajo en las redes sociales para ayudar a la gente que está por ahí queriendo tener una vida mejor".