Mariano Yospe: "Tengo miedo de que mi sobrino vaya a parar a un reformatorio"

Mariano, hermano de Adrián Yospe, el difunto ex novio de Natacha Jaitt y padre del hijo de la mediática (Valentino), rompió el silencio en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com.

Por primera vez, realizó duras declaraciones tras el polémico caso en la que se vio envuelta Natacha con Diego Latorre.

En ese sentido, Mariano, tío del menor, afirmó: "Acá está en juego la vida de un niño. Una persona cuando vive expuesta al borde, corre mucho riesgo. Yo tengo un entorno familiar, de amigos, de trabajo... Una vida normal en la que no estoy expuesto. Yo creo que tendría que haber un cambio de vida rotundo".

Y siguió: "Yo qué futuro puedo esperar de mi sobrino estando en ese lugar, un chico de 11 años no tiene la capacidad de poder discernir y darse cuenta si lo que está pasando en la casa de su madre está bien o mal. Un nene que se creía en un lugar donde es allanado, que es un prostibulario, donde una persona que dijo que trabajaba toda la noche para darle de comer a mi sobrino y que luego dormía hasta tarde... Que lo dejaba a cargo del hermano. No está bien que siga ahí. Yo a Ulises lo tengo entre ceja y ceja, se la vengo perdonando hace tiempo. Es un mamarracho esa persona también".

"Yo lo veía a mi sobrino cada vez que un miembro de mi familia hacía de nexo. Yo a Natacha y Ulises no los puedo ni ver. Ahora hace meses que no lo veo, desde antes que pasara este escándalo con Latorre", remarcó.

Jaitt 1





La Justicia actuó de oficio y se inició una investigación para determinar si el menor está siendo debidamente cuidado. Hay denuncias por maltratos y faltas de atención al niño.

Mariano se mostró preocupado por lo que puede llegar a suceder con su sobrino: "Desde la defensoría de menores me dijeron que el nene iba a terminar en un hogar de niños, pero ellos desmientes después todo y amenazan. Ella se escuda en su hijo para protegerse. Natacha, cuando murió mi hermano, ella hace una orgía mediática festejando. Eso causa un gran dolor, un puñal en el corazón. Y ahora cuando la allanan, llora por mi hermano y dice que se llevaron la computadora con recuerdos de él y que son los únicos que tiene su hijo. Todo el mundo sabe que lo usa a Valentino como escudo, no hay amor. Y el otro papanatas, Ulises, que es el mucamo que tiene ella, tampoco lo cuida a mi sobrino".

"Yo no necesito promocionar una obra para salir hablar de este tema. Yo podría tener la custodia de Valentino, pero esta gente me generaría un problema muy grande y yo tengo una familia, hijos que proteger. Y mi mujer tiene terror a todo esto, tiene mucho miedo. Esta gente se maneja con mucha violencia. Yo ahora estoy en Entre Ríos y tendría que poner una restricción para que no entren a la provincia si me dan la guarda del nene", indicó.

Además, Mariano manifestó: "Si Natacha termina presa o con una sanción complicada por el tema Latorre, yo me traigo a mi sobrino. Si zafa de todo esto voy a pedir a que la obliguen a tratarse. Y si a mi sobrino lo mandan a un hogar de menores, ahí estaré yo para ir a buscarlo. La Justicia tiene que actuar ya. Valentino tiene una abuela, además está Nora (la viuda del actor) que es una mujer excelente. Ella fue una madre en serio. Yo soy el representante de mi hermano en la tierra y yo no sigo la pelea que tuvo con ella. Nunca tuvieron respeto hacia la muerte de mi hermano. A mí me trataron de borracho y agredieron a mi hijo, se metieron con mi hijo Nicolás hasta hace poco tiempo".

Por último, le dedicó unas palabras al abogado de los Jaitt, Andrés Rabinovich: "Que él no se olvide, ya que salió a amenazar por Twitter, que yo soy el tío. Segundo que no me agravie y en tercer no hice más que nada reproducir las cosas que ella mismo dijo. Y si no está cobrando un mango por este caso, que deje de hablar pavadas y busque los archivos. Evidentemente no sabe bien quién es su defendida. Yo tengo miedo de que mi sobrino vaya a un reformatorio también, mi familia tiene miedo. La defensoría del menor actúa de manera muy rara".