Mariano Martínez sobre su separación de Lali Espósito: "No terminamos de la mejor manera"

"No terminamos de la mejor manera", señaló. Mariano Martínez dio detalles de cómo finalizó su relación con Lali Espósito y aclaró los trascendidos sobre el audio que se viralizó en el cual tildaba a su ex novia de "nefasta".señaló.





"Es algo que para mí ya está, no quiero hablar de cosas del pasado que levantan muchas agresiones", aclaró, con respecto a las agresiones que recibió por parte de las fanáticas de Lali Espósito, "Las lalitas", que arremetieron contra él tras su separación de la cantante.





Sobre la separación aclaró que fue "como cualquier pareja": "Nosotros la pasamos muy bien, dejamos de pasarla bien y decidimos separarnos", indicó en Agarrate Catalina (La Once Diez). "No terminamos tan amablemente, pero no le deseamos el mal al otro ni nada".





En cuanto al audio en que la tilda de "nefasta", aseguró: "Yo le mandé un audio a un amigo, diciéndole algo, pero eso es algo que lo dije en la intimidad, que lo dije porque estaba enojado por algo que pasó con ella pero en privado. Fue un audio muy íntimo, y enojado en el momento, pero algo que cualquiera lo dice en su privacidad, por separarse, en ese momento, pero no lo pienso de ella".