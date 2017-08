Mariano de la Canal: "SÃ¼ller estÃ¡ acabada y acÃ¡ le matamos el hambre"

Silvia Süller decidió hace un tiempo abandonar el país para irse al exterior a probar suerte en distintos programas. Así pasó por los Estados Unidos, Paraguay y ahora recaló en Bolivia, donde fue contratada como jurado de la versión boliviana del Bailando.

Y como no podía ser de otra manera, su participación no pasó desapercibida: recibió a los participantes con un beso en la boca y mantuvo una fuerte discusión con Mariano de la Canal, el ex fan de Wanda Nara, quien hace unos años triunfa en Bolivia.

"Estás buenito, Mariano, ahora que vine yo", desafió Silvia. Y Mariano respondió: "Silvia, vos no me movés un pelo. Que estés o no es lo mismo". Y ahí llegó una respuesta de Süller que generó el primer aplauso cuando De la Canal la dejó en ridículo: "¡Ay, mi amor! No decías eso cuando me pedías autógrafos".

"Obviamente le pedí autógrafos. Yo nací y ella ya estaba, es como un dinosaurio de la televisión. Tranquila que recién escuché en una nota que dijiste que Tinelli nunca te dio el papel de jurado y te lo dimos nosotros, mi amor. Estás cumpliendo un sueño", dijo Mariano.

Después de tratar de "chorra" a Moria intentó tener buena onda con la pareja que tenía que calificar pero también terminó en escándalo y la pelea continúo al día siguiente.

Embed





"Cuando tenga los 70 años que tiene Silvia, voy a tener la trayectoria de ella. Ahora no, tengo 30 recién. Mal agradecida, fui el único que la fue a buscar al aeropuerto, nadie quería ir. Esta mujer me envidia, se vienen a colgar de lo que yo hago", lanzó enardecido De la Canal.

"Soy una estrella, tengo 32 años de trayectoria. ¿Vos los llegás a tener? No tenés carrera, estás robando acá. Teatro, cine, televisión...", retrucó la mediática.

"Si quieren que respete, respétenme a mí también. ¿Tu trayectoria cuál es? ¿Hablar de cuántos hombres te acostaste?", contestó Mariano.

Embed Último viernes Total look @vetealdiabloscz PH @ivjaime Una publicación compartida de Mariano De La Canal - Oficial (@marianodelacanal) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 11:40 PDT





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Mariano de la Canal realizó duras declaraciones contra la rubia: "Básicamente no me llegó que Silvia haya llegado a la mesa del jurado en un lugar donde nadie la conoce y donde empieza hablar mal de la gente. Habla mal de todos para generar polémica. Me parece que colgarse de Moria al decir que es drogadicta, chorra... es algo que no me gustó".

"Yo la defendí a Moria porque es una divina, una grande del espectáculo y no como Silvia que está acabada. Ella está en las últimas y está dando manotazos de ahogado, no me gusta que hable por hablar. Es una mediática basura que genera todo esto para estar en televisión. Yo trabajo hace años y no me meto con nadie, nunca tuve problemas con nadie. No me gusta que haya venido a mi programa, porque yo lo siento así ya que estoy hace muchas temporadas haciéndolo y que venga a hablar mal de los argentinos, es algo que no voy a permitir. Pero acá igual somos generosos y le matamos el hambre a ella", finalizó De la canal.

Embed