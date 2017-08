Mariano Iúdica tras el exitoso reemplazo a Rial: "Jorge me dio..."

En la jornada del miércoles, Mariano Iúdica tuvo que conducir "Intrusos" (América TV) por la ausencia de Jorge Rial.

Adrián Pallares estaba varado en Estados Unidos y tampoco pudo reemplazarlo Marcelo Polino, ya que tenía que grabar los programas del jueves y viernes del Bailando.

"Querida gente, muy buenas tardes a todos. No lo puedo creer, lo voy a decir. Es como que un día venga Mick Jagger y te ofrezca tocar unos temas. Hay que agarrar este barco. Y acá estamos, bienvenidos a Intrusos", afirmó Iúdica, que conduce Polémica en el bar en ese mismo canal.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Mariano contó cómo se sintió estando al frente del programa de espectáculos por primera vez: "Es un honor, un placer que me llamen para ocupar el sillón de Jorge siendo Intrusos uno de los programas más importantes de la televisión. Que me llame su conductor me llena de orgullo".

"Me encanta conducir esos autos que doblan, que frenan, que no recalientan y que no se le pinchan las gomas. Me gusta mucho conducir esos mega autos. Creo que salió bien, me divertí mucho, Jorge me dio toda la confianza para que haga y deshaga", destacó.

Cabe destacar que el ciclo se mantuvo con muy buen rating, llegando a picos de más de casi 7 puntos, siendo lo más visto de la emisora. "La reunión con los productores fue maravillosa, los chicos me la siguieron perfectamente como si fuese el conductor hace años y eso me lo hizo fácil. Yo soy fanático de Intrusos como lo somos todos en este país y es un honor para mí anotármelo en mi currículum", cerró Iúdica.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino