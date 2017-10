Mariano Caprarola a Sergio Company: "A mí nadie me mandó hablar"

La semana pasada, Sergio Company explicó los motivos de su alejamiento del programa de Ciudad Magazine, 'La Jaula de la Moda', que ganó el Martín Fierro de Oro, y terminó arremetiendo contra su ex compañero Fabián Medina Flores.

En diálogo con PrimiciasYa.com el decorador y especialista en moda, indicó. "Yo fui al programa de Rial el martes para hablar de los looks del Martín Fierro y después derivó para hablar de esto, de Fabián. Yo separé las cosas, una cosa que yo a este individuo no lo trate y no me caiga bien. Le critiqué lo que tenía puesto, una crítica como se hace de la Jaula de la Moda. Y después me preguntaron si era cierto de que me había echado del programa y yo dije que no sabía y que era un rumor que había quedado instalado desde hace tiempo". (VER NOTA)

Pero también se refirió a lo que dijo Mariano Caprarola en el ciclo de América TV: "Me dio mucha ternura. El recién llega y está en el medio y sale a contestar cosas medio de arrastre. Que diga lo que quiera, se mete en algo que toca de oído, pobre. Yo a él lo conozco hace 25 años y me hace divertir mucho. Me extraña que él salga a decir que no estoy en la moda y yo estoy antes de que él exista. Igual lo de Mariano no me molestó, lo quiero. Me pregunto por qué no sale Fabián a contestar, pero no sale porque sabe que lo hago pelota. Lo usa a Mariano para que salga por él".

Lo cierto es que, también en diálogo con este portal, el asesor de imagen y productor, le contestó a Company: "A mí no me mando hablar nadie. Gracias a Dios tengo una relación de amistad con Jorge Rial hace muchos años, soy el único que ha entrado a su casa a producir sus tapas y las de sus hijas de la mano de revista Gente".

"Yo vi festejo y alegría por todos lados por el Martin Fierro de Oro para La Jaula, en mi caso el gran festejo se dio en Rafaela, es el lugar donde más se ve el programa. Él tuvo palabras hermosas para la presentación y después de haber estado en Santa Fe y con el recibimiento que tuve acá me dijeron que soy el huracán Rafaela. O sea no es necesario que me manden hablar a un programa de otra persona. Tanto Fabián como Horacio son personas que están hace muchos años en el medio y no necesitan a nadie para que los salga a defender", añadió Caprarola, quien el fin de semana estuvo en Rafaela dando una charla de moda para "mujeres reales" que fue organizado por el Director de UMO Agencia, Alexis Astore.

"La Jaula ganó un gran premio de la mano de Coco Fernández y toda la producción y claramente Sergio estuvo en esa gestión y yo cerré esa gestión por tal motivo ese premio me corresponde. Estoy muy feliz que festejemos todos, que se pongan un cohete en la cola y salgan a festejar. Lo mejor es el cariño de la gente y ese cariño se vio reflejado el fin de semana en Rafaela", remarcó el también profesor en la Academia Multitalent.

Por último, sostuvo: "Cuando abrís un juego al hablar de la vida de la gente, es una línea muy delgada porque no sabes de las municiones que pueden venir del otro lado. Yo soy una persona que me rodeo de poca gente y la gente que esta conmigo conoce de mis malos y buenos olores. Y no me gusta meterme con nadie, si me salen a golpear con mi pasado yo soy un tipo orgulloso que la peleo siempre y que no tuve nadie que me ayudara. Lo poquito o mucho que hice, lo hice laburando. Toda la gente que ha pasado por mi vida, mala o buena, son experiencias y en las experiencia está el crecimiento humano. Así que le digo a Sergio que festeje este premio y lo disfrute como un integrante más del programa dando su cuota de Arte y decoración".

