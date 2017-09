Mariano Caprarola, panelista de "La Jaula de la Moda": "Nos asustamos mucho"

En la tarde del miércoles, en Luján, el modelo Mariano Caprarola, el asesor de moda Fabián Medina Flores y Gabo Usandivaras sufrieron un accidente mientras grababan un musical de primavera para "La jaula de la moda" subidos a un globo aerostático.

Los dos integrantes del programa fueron arrastrados por el viento y estuvieron varias horas perdidos. Finalmente, fueron encontrados y están bien.

"Estábamos grabando el musical de la primavera y el globo se fue para un lado que no se tenía que ir, aterrizó en un lugar donde tuvimos después tres horas caminando como perdidos. Nos asustamos mucho", señaló Mariano Caprarola en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Tuvimos miedo, pero no fue en el globo. Fue cuando aterrizamos en un lugar desconocido, en un descampado. Estábamos con ropa no preparada para caminar tanto entre los pastizales. Pasaban las horas y no teníamos luz para caminar, y tampoco mucha batería en los celulares. El miedo nuestro fue ese y teníamos miedo de que nos pase algo. La empresa no tenía acceso de llegar a donde habíamos caído, es una empresa sería pero no había forma de rescatarnos en ese momento", remarcó el también panelista y productor.

Desde la cuenta oficial de La jaula de la moda, también brindaron información. "Estamos esperando tener novedades. Aún no tenemos noticias. Estamos en el Polo Hotel Resort. Desde el equipo de La Jaula estamos haciendo todo lo posible para encontrarlos. La responsabilidad está a cargo de la empresa que contratamos", aseguraron.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

