Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Marley en Twitter generó respuesta en la médica Mariana Lestelle, quien cuestionó la humorada del conductor. Una imagen que compartióen Twitter generó respuesta en la médica, quien cuestionó la humorada del conductor.

Se ve la foto de un musculoso arrastrando a su novia, tomándola por los pies y ella con la boca en el césped, comiéndose el pasto. Esta foto motivó la fuerte respuesta de Lestelle cuestionando la humorada del animador en la red social.

"Yo te diría estimado Marley que no habría que reírse de eso. Es un retrato de la violencia de género. No me gusta el humor con eso", expresó Mariana.

"Es gente que posó para un chiste, se llama humor. Después te posteo la misma al revés, así te quedas tranquila", contestó Alejandro.





Embed Este chico tiene novia vegana y se ahorró un montón en máquinas cortapasto! pic.twitter.com/WXbyolO9MY — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 4 de septiembre de 2017 Embed Mi vida yo no estoy intranquila. Se humilde y reconocé que la foto es una merda. Besotes https://t.co/BoVXElRspK — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) 4 de septiembre de 2017



En diálogo con PrimiciasYa.com, Mariana Lestelle se refirió a este tema: "No lo sigo en Twitter a Marley. Me encanta lo que hace en tele pero realmente me pareció una foto burda, no para estas épocas sensibles con tema de la violencia de género. Utilicé el tipo de verbo condicional: dije que no habría que reírse de esto y que es un retrato de violencia de género. No dije que fue violencia de género. No me gusta el humor con estos temas. Él me contesta que se llama humor. Yo había entendido eso, por eso cité que no me gusta el humor con estos temas".





"Además, ¿qué quiso decir cuando dice: ´para que yo me quede tranquila?´ Me da la sensación que me agredieron sin ni siquiera haber leído y así arenga a todos sus seguidores. Los comunicadores sociales tienen que tener una responsabilidad. Ese humor no se usa más ahora por las cosas que pasan. Se está tratando de educar en las actitudes violentas. Yo hablé de potencial, a mí no me gusta ese humor, es mi opinión", argumentó.



"Si fuera otro parecía hasta un comentario misógino. Yo también me manejo con ironía. Tengo una hija de 16 años, le mostré la foto y me dijo: mamá, es espantosa, es como que la hubiese puesto a lavar los platos. Le hicieron el mismo comentario las compañeras. Uno se puede equivocar pero si viene de alguien que invita a la reflexión, ¿por que no reflexionar en vez de salir a agredir?".





Mariana contó: "Elevó la apuesta sin reflexionar. Mi comentario fue de buena intención para que volviera a ver la foto. Me podía contestar de otra manera. El tema es el mensaje, no Marley. Es un doble mensaje a la sociedad. Es como cuando nos espantamos cuando alguien se muere con el consumo pero después cada tanto está bueno fumarse un porro. Eso afecta a la sociedad". Y sobre la respuesta del animador,contó:





"No consideré que fuera humor. A mí no me gusta ese tipo de humor. Marley me encanta en lo que hace, me muero de la risa, no es personal, pero tenemos que ser un poco más conscientes de las cosas que escribimos", cerró.