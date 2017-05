Mariana Fabbiani destrozó a Cristina Kirchner: "Soy honesta y honrada: ¿usted puede decir lo mismo?"

Santiago del Moro, Alejandro Fantino y Alfredo Leuco ya se tomaron su tiempo para contestarle a Cristina, quien los había acusado de formar parte de la "cadena nacional de la mentira".

Este martes, fue Mariana Fabbiani quien salió en defensa de su propia imagen, explicando, además, a qué momento de la vida de la animadora pertenece la imagen que la ex presidenta utilizó para formular sus ridículas acusaciones.

Embed Cadena nacional (de la mentira) Una publicación compartida de Cristina Fernández de Kirchner (@cristinafkirchner) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 11:06 PDT

"Quisiera aclarar una cuestión que me parece importante antes de meternos de lleno en el programa: ayer la ex presidenta publicó en sus redes una foto que me incluía", arrancó Fabbiani, mostrando la imagen.

"Está Alfredo Leuco, está Santiago del Moro, está Alejandro Fantino, los tres refiriéndose al conflicto en Santa Cruz, según indican los graphs. En cambio, eligió poner una foto mía llorando. Yo también toqué el tema de Santa Cruz acá en el programa, pero eligió poner una foto mía llorando", agregó.

Luego, Mariana mostró de qué momento era la captura elegida por Fernández de Kirchner: el fallecimiento de su amigo Jorge Ibáñez y de su abuela.

"Lamento profundamente que la ex presidenta haya usado un momento tan doloroso de mi vida, tan personal, para hacer política. Un golpe muy bajo, un recurso bajo, por cierto. Y además me molesta mucho que me haya dicho mentirosa. Demasiado cinismo", disparó.

"Hace veinte años que soy comunicadora y trabajo en la televisión, la gente me conoce: soy honesta y soy honrada. ¿Usted puede decir lo mismo?", preguntó.

"Sin dudas son cualidades que va a tener que demostrar ante la Justicia", completó Fabbiani.

