Lo anunciaron en la mañana del viernes en las redes sociales.





Embed Siiii. Estoy súper feliz de casarme con la mujer de mi vida!!!! Te amo bella de mi alma!!! https://t.co/l4ik22a2kk — DIPY (@dipypapa) 2 de junio de 2017



PrimciasYa.com se comunicó con Mariana Diarco quien dio detalles de la decisión que tomaron hace apenas unas horas con El Dipy: "Anoche tuvimos nuestra primera cena solos desde que nació el bebé. Hace cuatro meses que estamos con el gordo y no me animaba a dejarlo con alguien que lo cuide".





Y contó cómo se dio todo: "Me preparé, me puse divina, fui hasta una maquilladora. Fue nuestra primera cena romántica después de mucho tiempo. Salimos, fuimos a un restaurante muy lindo. Adrián sabía que casarme era algo pendiente más con las cosas que pasamos juntos. Era como jugársela por el otro. Para mí el casamiento tiene un montón de significados, es apostar a una familia completamente".





"Ya habíamos perdido la comida, estábamos hablando, me pidió que cierre los ojos y cuando los abrí había un anillo entre él y yo. No lo podía creer, me dijo si me quería casar y me largué a llorar. Me levanté y le di un abrazo y un beso enorme, fue un momento muy lindo, muy especial", contó emocionada Mariana.