Mariana Diarco, ¿separada del Dipy? "Estamos pasando un momento raro, lo vamos a sacar adelante"

Mariana Diarco y el Dipy, una de las parejas más queridas en las redes sociales, mucho más ahora que el cantante está en "Bailando 2017". En las últimas horas, comenzaron a aparecer rumores de distanciamiento entreuna de las parejas más queridas en las redes sociales, mucho más ahora que el cantante está en "





PrimiciasYa buscó directamente a la modelo para que cuente su verdad sobre esta posible ruptura: "No estoy separada, ni cerca. Como cualquier tipo de pareja, tenemos nuestros momentos, yo soy mamá hace cinco meses. Hay cosas que me cuestan el doble, además de todo el trabajo que se está generando. A veces se nos complican los tiempos, nos vemos poco o estamos cansados. Eso puede generar alguna molestia, pero somos una familia".

"No voy a tirar todo a la basura por una discusión o porque estamos cansados. Para mí es todo nuevo, como todo hijo requiere toda la atención del mundo. Hay cosas que me gustaría hacerlas con el papá".

Recordemos que en enero, Diarco y el Dipy fueron padres de Valentino, el primer hijo de la pareja.

"Acá estamos, firmes, lo vamos a poder sobrellevar. Ni siquiera es una crisis. Son etapas que a veces estoy más sola, lo necesito, pero capaz me la complico sola porque es todo nuevito para mí. Son cosas normales".





Para cerrar, describió: "Es un momento raro, pero nada que no sienta que no pueda solucionar. Esto es lo que siempre quisimos, tener mucho trabajo y tener un hijo. Nos sentamos y queremos ver cómo pasar más tiempo juntos, organizar cosas como pareja, como papás. Confío mucho en hablar, él es mi amigo, me entiende. Pero no es nada diferente a lo que vive una mamá primeriza con un marido que trabaja 8 o 12 horas".