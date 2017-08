Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Después de la fuerte polémica con Gabriel González, Mariana Diarco dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó que el actor nunca se comunicó con ella para pedirle disculpas.





"Con respecto a lo que dijo Gaby González y sus disculpas yo puedo entender, no soy nadie para no aceptar unas disculpas. Uno a veces se puede equivocar, yo me equivoqué un millón de veces", comentó la rubia.



"Sí me hubiese gustado que levante el teléfono como dijo en algún momento que lo iba a hacer. Somos todos guapos atrás de un micrófono. Quedó que se iba a disculpar conmigo y no lo hizo nunca".





Y agregó: "Lo hizo en un programa de televisión pero necesitaba que me llamara porque realmente me lastimó un montón. Pero eso no pasó, no llamó nunca, fue un circo para quedar bien en la tele".





"La idea de la madrina surgió en el piso de ShowMatch, en realidad se lo sugirió Marcelo al Dipy, y Pampita dijo que sí. Hay que ver qué dice ella el viernes en el vivo. Vamos a ver si lo oficializamos ese día". En tanto, sobre la idea de que Pampita sea la madrina de su hijo Valentino, comentó: