Mariana Diarco: "Las fotos hot son para mí y si le gusta a la gente, mucho mejor"

Mariana Diarco sorprendió a sus seguidores con cuatro imágenes íntimas en su casa, con un top fucsia y un short de jean que dejaba ver sus atributos. sorprendió a sus seguidores con cuatro imágenes íntimas en su casa, con un top fucsia y un short de jean que dejaba ver sus atributos.





Fue mucho el rebote y la repercusión mediática que generaron estas fotos. De hecho, se dijo que el Dipy estaba enojado por este posteo, aunque no se refirió al tema.





Este medio dialogó con la modelo sobre la publicación hot y dejó en claro varios conceptos: "Hay un prejuicio muy grande de que una vez que te convertís en mamá, una tiene que dejar de ser mujer. Para mí, no va de la mano. Soy mamá, trato de aprender todos los días, soy esposa y soy mujer. Me gusta a mí sentirme bien también, aparte de gustarle a la persona que tengo al lado. No nos olvidemos que hace cinco meses era Winnie Pooh, era un oso".





"Hoy verme así me hace sentir bien conmigo, me siento cómoda, siempre me gustó la estética y la belleza. Después, si le gusta a mi marido o a la gente está buenísimo. Gracias a Dios toda mi vida trabajé gracias al físico. Me sentí súper cómoda haciendo las fotos, me divertí muchísimo. Saqué 200 y elegí 4. Esa era mi meta principal, si le gustó a la gente, mejor", comentó Diarco.





Mariana subrayó una cuestión que la incomoda: "Puedo entender que no le guste a mucha gente, que haya muchas opiniones, pero me choca muchísimo que, hablando de defender al género, hay ataques de mujeres. No diciendo que no les gustan, sino diciendo cosas espantosas. No lo puedo entender. No me afecta como género ni como persona. Hoy por hoy, soy muy segura de mí misma, eso ayuda a que los comentarios no me afecten tanto. Cuando era chica, no era tan segura, al contrario, era la feíta del colegio. Era la que tenía familia pobre y la que no se podía comprar la ropa de moda. No era bullying pero era dejada de lado de chica. Hoy de grande, soy muy segura".





Para cerrar, aseveró: "No necesito que nadie me apruebe, solamente yo. Me asombra y me duele que las mujeres sean las principales fuentes de insultos, fuertes de verdad. Más allá de todo, es un gran logro mío. Necesito gustarme y sentirme bien conmigo. Estoy feliz de lo que logré".