Marian Farjat: "Ya está, es una relación poco seria, me pareció muy inmaduro de su parte"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Marian Farjat dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y habló de dialogó en exclusiva cony habló de Brian Lanzelotta luego de que hace unos días llegó una imagen de él con una chica en un boliche.





"Yo vine de vacaciones, llegué hace dos semanas. Lo único que puedo decir es que una imagen dice más que mil palabras. Yo estoy muy tranquila porque vine acá a conocer y viajar, no vine a joder", comentó Marian.





"Pregúntenle a él, la verdad que no es mi problema. Yo solo vi esa foto que me mandaron, que circuló en todos lados. Es un video en realidad que le hicieron captura. Se lo ve bailando al lado de una chica en un boliche", dijo sobre esa imagen.



"El viaje lo tenía planeado desde antes de volver con él. A él no le gustó el viaje pero yo me vine igual. Con él la mejor, estábamos juntos. Nunca fue la intención terminar la relación porque yo me iba de viaje un mes. Después de que me dejó en el aeropuerto de Ezeiza él me dijo que iba a ser la suya en Argentina. Y al otro día pasó eso, que fue a bailar y bueno, se ve que estuvo con una chica".





Y cerró tajante: "Ya está listo, es una relación poco seria, me pareció muy inmaduro de su parte. Yo jamás le dio una razón para que desconfíe estando de viaje. Todo el tiempo estábamos en plena comunicación, siempre en contacto. Hacer la suya fue algo que él decidió".