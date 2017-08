"Roger es un amigo que nos hicimos con Romi (Malaspina) en Barcelona y lo conocimos porque tenemos un amigo en común de Argentina pero no es más que un amigo. Es un amor que nos hizo un tour por Barcelona la semana que estuvimos, así que no es más que eso. No pasó nada ni va a pasar, lo quiero como amigo, nada más", explicó.

"Estoy sola, tranquila, disfrutando de este viaje que ya me vuelvo la semana que viene. Termino en Las Vegas y vuelvo a Argentina", agregó Farjat.