Marian Farjat relató el escalofriante hecho que vivió a los tres años: "Fui secuestrada"

Marian Farjat conmovió a sus seguidores de las redes sociales al publicar un video en su canal de Youtube donde relata un episodio traumático que vivió a los tres años.









Sumó: "Un día, vino esta señora, me agarra de los brazos cual señora loca y me mete en el auto. Mis papás no estaban en casa. La señora era socia del country. Era un Gol viejo y cuando se va casi atropella a mi mejor amigo. La mamá de mi amiga salió a la calle re asustada. La señora llega a la casa de un vecino y se pone a llorar. Yo me había hecho pis encima del miedo. Ella gritándome como si fuera su hija. No entendía cómo se la agarró conmigo que tenía 3 años".





Completó la historia: "Me llevó a la entrada del country y la detuvieron los guardias en la puerta con metralladores. Fue triste por mi familia. Lo veo desde afuera y no pasó más por fortuna. No sé si me habrá pegado. Fue un momento de mierda, no se lo deseo a nadie. Hay que cuidar a los hijos. Creí que no veía más a mi familia".





Este medio se comunicó con ella para que amplíe detalles de esta triste anécdota: "Necesitaba contarlo, la señora está suelta, no supimos más nada".





"Lo conté porque me sentí lo suficientemente preparada. Antes era muy pendeja y capaz no quería hablar del tema. Tengo 22 años y es algo que pasa todo los días", cerró la exnovia de , cerró la exnovia de Brian Lanzelotta





El video de su relato, acá:

