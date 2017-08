Marian Farjat dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com recién llegada a España donde viajó por vacaciones en medio de su reconciliación con Brian Lanzelotta. dialogó en exclusiva conrecién llegada adonde viajó por vacaciones en medio de su reconciliación con





"Estoy en Madrid, me vine de vacaciones a Europa a hacer como un eurotrip. Con Brian está todo bien, la mejor, estuvimos separados cuatro meses, un montón. Después decidimos volver a hablar, juntarnos, tenemos una buena relación", comentó en exclusiva la ex " Gran Hermano ".





"Ahora estamos pasando un momento difícil porque yo me vine de vacaciones a Europa un mes y él está en Buenos Aires trabajando y se complica esto de la distancia. El viaje y los pasajes lo tenía planeado desde antes de volver con él. Ya tenía todo", añadió.



"El viaje lo tenía programado antes de volver con él y es algo que quería hacer hacer un montón. Con Brian hay buena relación, yo lo re amo, lo quiero un montón, hoy en día voy a estar con él a pesar de la distancia, esto no nos aleja. Yo quiero estar con él y él quiere estar conmigo".





"Hoy en día no sé si somos novios, él no me lo preguntó. Fuimos novios dos años con rupturas, todo, y no sé si te podría decir que somos novios con el título hoy en día. Pero sí no quita que después que vuelva del viaje lo seamos. La distancia complica también", cerró Farjat.

