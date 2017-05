Marian Farjat contó su verdad sobre lo que pasó con Loan: "Quería jugar a dos puntas"

Marian Farjat, ex participante de "Gran Hermano", fue a la casa de Loan, el cantante y expareja de Charlotte Caniggia.

Brian Lanzelotta, pero luego ambos negaron un vínculo amoroso y adelantaron que iban a grabar un videoclip. Rápidamente, comenzaron los rumores de romance entre el mediático y la exnovia depero luego ambos negaron un vínculo amoroso y adelantaron que iban a grabar un videoclip. Hace un par de semanas, se informó desde los medios queex participante de "", fue a la casa de Loan, el cantante y expareja de





Farjat habló con este medio para desmentir a Loan sobre lo que había afirmado habló con este medio para desmentir asobre lo que había afirmado acá.





"Lo que dije era verdad. Me invitó a cenar con la familia y lo único que hizo fue hablarme de Charlotte. Esto fue hace 25 días. Se enojó porque conté todo, la verdad, lo que pasó", comentó.





Y sumó detalles de aquel encuentro: "No nos dimos ni un beso, él iba a venir a casa a ver una peli al otro día, pero no daba. Es verdad que me contactó para un video".

"Lo llamó Mariana Nannis para preguntarle si estaba conmigo porque se ve que estaba jugando a dos puntas. Quería estar conmigo, pero estaba con Charlotte".

Completó: "Le pagué la nafta, el peaje, me debe $600 que me chupa un huevo, pero no tiene por qué enojarse. Besito y nos vemos en otra vida".