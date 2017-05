Marian Farjat mostró a través de las redes sociales su nueva silueta y sorprendió a todos.

Sin embargo, muchos cuestionaron que esa imagen foto había sido editada con el uso del programa Photoshop.





Ante los comentarios de la foto, PrimiciasYa.com se comunicó con la ex "Gran Hermano" quien aclaró si utilizó Photoshop o no.





"No tengo Photoshop, no sé como usa y esa foto no le puse Photoshop. No sé por qué están diciendo eso. Parece igual como que la foto salió rara, como un efecto raro, pero para mí es el espejo. Cuando la subí estaba normal y después cuando puse publicar se puso rara", explicó Marian.







"Pero soy yo, estoy yendo a una estética y me estoy matando con una dieta. Es verdad que salió rara la foto por el espejo pero no le metí ningún Photoshop, te soy sincera, no te voy a mentir. Es un efecto del espejo. Mi panza es así y es una panza normal, no es que estoy híper mega flaca. Si hubiera sido Photoshop le hubiera puesto un poco más de silueta".





La foto que despertó la polémica en Instagram