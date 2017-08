María Leal sobre el levantamiento de "Fanny": "Me parece una canallada que nos hagan competir entre nosotros"

La apresurada decisión de Telefe de sacar del aire "Fanny la fan" a menos de un mes de su estreno tomó a por sorpresa al público, pero también a todos los actores.

Las redes sociales se convirtieron, entonces, en el espacio elegido por muchos de ellos para expresar su enojo y angustia por lo sucedido, apuntando -directa o indirectamente- al poco tiempo que se le dio al programa para posicionarse.

Entre otras figuras, la que opinó sobre el tema fue María Leal. En diálogo con PrimiciasYa.com, señaló: "Lo peor de todo esto que pusieron a competir dos ficciones nacionales, me parece una canallada, es algo espantoso que nos hagan competir entre nosotros. Si hay pocas ficciones que no la hagan competir entre sí. Que pongan una ficción en un horario y la otra en otro. No estoy de acuerdo con que cada año hagan competir a las ficciones nacionales en el mismo horario".

Y agregó: "Hoy los programas de más éxitos con suerte llegan a 18 ó 20 puntos, antes la gente miraba más televisión y hoy se ha dispersado con el avance de la tecnología. La gran competencia de acá es Netflix que cuesta mucho más barato que tener cable. Hay mucha gente que está sacando el cable y se está quedando con Netflix. Esto también joroba a la televisión de aire".

"De todas maneras el rating lo medís en la calle, la última vez que hice tele fue con Viudas y cuando salía a la calle o iba al supermercado la gente me hablaba del programa y de la maravilla que era esa ficción. El rating oficial es necesario para los canales ya anunciantes, pero nosotros los actores medimos otro en la calle", remarcó Leal.

Por otro lado, al ser consultada sobre sus proyectos laborales, contó: "Estoy en el nuevo elenco de la obra 'Falladas' y yo haré toda la gira nacional hasta noviembre. Además hice dos películas, y otra que todavía no se estrenó que es 'La señora Heidi', y por ahora para el 2018 no tengo propuestas para volver a la televisión. Igual ahora me estoy tomando todo con más calma, gracias a Dios".