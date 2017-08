María Laura sobre la salud de Emilia: "Es importante lo que tiene pero no grave"

María Emilia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, está internada en el hospital Austral, fuera de peligro, tras tirarse por el balcón cuando cuatro delincuentes armados entraron a su casa del barrio cerrado La Emilia, en el distrito bonaerense de Pilar. Estaban disfrazados de policías e ingresaron al lugar en plena madrugada.

María Laura, su hermana, dio más datos sobre lo ocurrido en diálogo con PrimiciasYa.com. "María Emilia está mejor, en shock, tiene quebrada la muñeca porque, ante la desesperación de que pudieran hacerle algo a su marido, se tiró por el balconcito que tiene para pedir ayuda, pero la agarraron en medio del jardín".

Y agregó: "Estoy acá en el Austral, acompañándola. Está bien, le están haciendo todos los estudios. Está internada, además de la muñeca, tiene golpes internos y desplazamiento de vértebras. Estará con un corset y veremos qué dicen los médicos, cada uno en su rama evaluará como sigue pobre con el tratamiento, pobre".

Ante el difícil momento que vivió la familia, indicó: "Nosotros estamos shockeados, y no es que nos tenemos que acostumbrar a esto. Pero hace dos años me pasó a mí, después a unos amigos míos, a mis cuñados, mis suegros y a todos los que vivimos en esta zona... así que ahora le tenía que tocar a ella. Es lamentable la situación que se vive, no hay nadie en la República Argentina que no haya sido robado".

Por último, dijo: "No sabemos hasta cuándo seguirá internada. Le tienen que hacer todos los estudios. Es importante lo que tiene pero no grave, gracias a Dios. Yo creo que si la de dan el alta entre hoy o mañana, ya estará bien más allá de impresión y por todo lo que pasó".

