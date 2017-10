María Julia Oliván y Yanina Latorre: filoso cruce en lo de Mirtha Legrand

Yanina Latorre y María Julia Oliván en la mesa de Mirtha Legrand. "Vos fuiste muy cruel con mucha gente", le dijo la periodista a la panelista de " En la noche del sábado, un duro enfrentamiento se dio entreen la mesa dele dijo la periodista a la panelista de " Los ángeles de la mañana ".





Yanina habló una vez más sobre su situación matrimonial luego del escándalo que su marido Diego protagonizó junto a Natacha Jaitt. Con lágrimas en los ojos sostuvo que nota que hay "ensañamiento" contra su persona en los medios.





"No puedo creer que haya una persona tan cruel de hablar, hablar, hablar, publicar y divertirse en redes sociales con algo tan delicado con hijos de por medio. Yo nunca lo haría", señaló Latorre, a quien de inmediato la periodista interrumpió tajante. "Perdoname pero vos sos cruel también", dijo seria la panelista de Intratables. dijo seria la panelista de





Además agregó: "Yanina, vos fuiste muy cruel con mucha gente". "Pero yo nunca hablo de esas cosas", intentó defenderse Latorre. "¿Cómo no hablás de esas cosas? A todos nos has pegado con cosas recontra delicadas", apuntó Oliván. "Pero yo nunca hablé de tu vida privada", respondió Yanina. "Sí, un día tuiteaste que yo tenía un problema con la ex de mi marido y que tenía celos. Después otra vez tuiteaste sobre que había salido gorda en una revista", remarcó Oliván.





La periodista recordó que una vez Latorre comentó sobre su físico cuando ella estaba en pleno tratamiento con hormonas para poder tener a su hijo Antonio. "Estaba haciendo el tratamiento de in vitro estaba inyectándome hormonas y estaba todavía más hinchada. A mí no me duele porque lo último que me duele es que alguien me diga gorda, no me molesta porque no me parece un valor en sí mismo la delgadez, pero puede haber una mujer que se moleste", manifestó Oliván.





"No te dije gorda, te dije que habías salido a cara lavada en una revista. De gorda no te traté, ese por ahí es tu complejo", aseguró por su parte la rubia. Los ánimos siguieron caldeados y fue la propia Mirtha Legrand que tuvo que salir a poner paños fríos a la discusión.





¡Mirá el video!