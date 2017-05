María Julia Oliván víctima de hackers: "No sé de dónde puede venir"

Durante la noche del jueves, María Julia Oliván fue víctima de hackers que ingresaron a su cuenta personal de Twitter.





Inmediatamente se comenzaron a lanzar desde su perfil distintos mensajes bastantes curiosos. PrimiciasYa.com se comunicó con la periodista quien habló de este episodio que le tocó atravesar y aún no pudo resolver.





"Me hackearon la cuenta del Twitter. No sé por dónde puede venir. Nosotros en Border Periodismo siempre publicamos investigaciones que tocan distintos intereses. Pero no tengo idea de dónde puede venir, no puedo adjudicarle el ataque a alguien en particular porque no me consta", comentó Oliván.



"Sí estábamos trabajando justo en un informe. Sabemos que hay un hacker que está siendo buscado por gente del Ministerio de Inseguridad pero no sabemos si se trata de él tampoco. Todavía no pude recuperar la cuenta de Twitter, está bloqueada y es imposible ingresar".





"Me lo tengo que tomar con un poco de paciencia. Mañana en mi programa de radio en Nacional, de 8 a 10, voy a contar lo que sepa del asunto", cerró la panelista de " Intratables ".