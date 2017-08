María Julia Oliván: "Ese nivel de insultos es la verdadera cara de Brienza"

"Animales sueltos", Alejandro Fantino recordó una nota del periodista Hernán Brienza en donde se metió con su madre y dijo que espera cruzárselo cara a cara. Enrecordó una nota del periodistaen donde se metió con su madre y dijo que espera cruzárselo cara a cara.





"Si vos a mí me decís macrista, menemista, cualquier cosa, lo que quieras, es tu interpretación y hasta me lo puedo bancar. Pero Brienza a mí me insultó a mi madre en una carta pública, ahí cambia, yo lo arreglo de otra manera", comentó al aire Fantino.

"Cuando me lo encuentre en algún lado seguramente chocarán las espadas y ahí tendrá los cueros bien puestos para decírmelo en la cara lo que piensa de mi madre. Cuando te insultan a tu mamá, te insultan a tu mamá, acá en Argentina es así. No se litiga en un juzgado porque insultan a la madre", añadió.





Embed





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con María Julia Oliván quien también había tenido algunas diferencias hace un tiempo con Brienza.





"Me solidarizo obviamente con Fantino. El nivel de agresividad de los insultos de Brienza, por lo menos los que yo recibí sobre todo en el contexto en el que hacía tres meses que había sido mamá y me deseó lo peor por una investigación que hicimos en Border periodismo, me parece que ese nivel de insultos es la verdadera cara de Brienza", expresó Oliván.





maria julia olivan 2.jpg







"Una vez que alguno de nosotros responde a esos insultos publicados, como sucedió con Fantino y en su momento como sucedió conmigo que los mostré por televisión en el programa de Ángel de Brito, él se victimiza diciendo que no tiene trabajo hace un año y medio y la verdad es que todos los que estamos en el medio tuvimos años en los que no nos fue bien o no tuvimos trabajo y eso no nos dio derecho a insultar y desearle mal a ninguno de los periodistas que sí en ese momento tenían trabajo. A mí me pasó varias veces y cuando sucede eso hay que seguir buscando y seguir trabajando", fundamentó.