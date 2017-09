PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Oliván quien se refirió a este mensaje de Navarro en Twitter y confirmó su reunión con los directivos del canal.





"Tuve una reunión en C5N. Fui con Carlos Infante que es un amigo mío y fue mi primer jefe en radio, o sea que le tengo un aprecio muy particular. Ahí me junté con Federico Maya que no lo conocía. Fue una reunión súper general sobre política, periodismo y televisión. Imaginate que el primer día que me junto con un directivo de un canal no me va a preguntar a mí a qué figura tiene que despedir o reemplazar en el canal. Esas cosas no las charlé para nada con el director, a quien recién conocía y me cayó muy bien, me pareció una persona amable", aclaró la periodista.





"No hubo una propuesta concreta y yo reuniones como estas tengo todos los años en productoras y canales. En C5N creo que tengo desde 2008 reuniones todos los años, es como el récord de reuniones que tuve. Fue una charla informal y sin una agenda, sin proponerme algo concreto. Después me llevaron a conocer los estudios del canal que yo conocía cuando trabajaba con Infante en Radio del Plata, que fue mi primer trabajo en radio. Charlábamos de eso, que empecé a hacer radio ahí en 2004 y estábamos 13 años más tarde", dejó en claro María Julia.





Y cerró: "Fue una cosa amena, tranquila, y es una cosa obvia que un director de canal que no conocía vaya a hablar conmigo de una vinculación o desvinculación de una figura del canal. Es absurdo el contenido de la charla que nos adjudica Navarro, una cosa que me da mucha gracia. No tengo tanto poder. Todos los años tengo una reunión así en C5N pero todavía no hay nada concreto".