María Fernanda Callejón: "Esta noticia me sorprendió gratamente"

Luego de una exitosa segunda temporada, "Casados sin hijos" regresará con el aditamento del 3.0, en alusión a la tercera temporada que encara.

El protagónico masculino seguirá estando a cargo de Gabriel "El Puma" Goity, pero el femenino que hizo Eugenia Tobal durante dos años, cambia.

En septiembre, la comedia volverá al Multiteatro, a la casa de Carlos Rottemberg, de la mano del talentoso actor junto a la bella María Fernanda Callejón.

La exitosa obra, dirigida por Mauricio Dayub y Marcos Carnevale, irá por su tercera temporada y quienes no la hayan visto, tendrán una nueva oportunidad para emocionarse y reír con el espectáculo que ya recibió numerosos elogios de la crítica.

Casados sin Hijos 3.0, en asociación con Mauricio Dayub, Nacho Laviaguerre y Diego Kolankowsky, vendrá con cambios; y en diálogo con PrimiciasYa.com, María Fernanda Callejón expresó: "Esta noticia me sorprendió gratamente, si bien es un proyecto que ya fue hecho en otras temporadas, esta sería la tercera y me toca en un momento muy ideal de mi vida, estoy muy feliz y con muchas ganas de trabajar. Es un placer que sea junto al Puma Goity, que es un actor que yo particularmente admiro y creo que es un tipo que tiene la comedia en su ADN".

Y agregó: "Fue una sorpresa hermosa, es mi vuelta a la calle Corrientes después de haber hecho Separados y luego Acaloradas. Sin ninguna duda hay ciertas diferencias artísticas con respecto al libro, pero sigue siendo el género de la comedia que es un género que yo amo y me encanta hacer. Me encanta hacer reír y a través de la historia, también emocionar y reflexionar. Esta vez la comedia viene renovada la versión de la mano de Carlos Rotemberg porque antes fue una producción que se hizo en otro teatro, pero el Multiteatro es un espacio maravilloso y es mi vuelta también a trabajar con Carlos que fue mi primer productor allá por el año 80 y pico... El equipo es maravilloso, dirigido por Mauricio y Marcos. Es un nuevo desafío para mí, vamos a arrancar el mes que viene con los ensayos y el 1 de septiembre debutamos. Firmé mi contrato ayer domingo, así que muy feliz estoy".

Eugenia Tobal, la antigua pareja teatral del Puma Goity no dudó en expresarle su cariño y la felicidad que sintió al saber de la noticia: "Euge ya me dio su bienvenida a través de Twitter, es una actriz que me encanta y adoro. Está contenta por haberme pasado la posta, por decirlo de alguna manera. Yo estaré trabajando para que todo esté a la altura de las circunstancias. Ella por una cuestión de agenda personal no hará esta nueva temporada y agradezco la generosidad que tuvo al darme la bienvenida".

-Hace unos meses, dijiste que tu hija Giovanna cambió las prioridades de tu vida, que sin lugar a duda influye a la hora de tomar una decisión en cuanto a lo laboral...

Seguro, es así. La propuesta de que sea acá en Buenos Aires, en calle Corrientes, esta comedia que es muy divertida, estuvo evaluado en cuanto a la prioridad de mi hija por supuesto. Quedarme acá para esa fecha y estar cerca de ella para mí es hermoso. El teatro para mí es un espació de sanación y de un compromiso profesional siempre. Y el reencuentro con el público, uno trabaja para el público y en definitiva a Giovanna le va a encantar. Si tiene una mamá feliz hay una hija feliz.

-Y en estas últimas semanas se habló de la posibilidad de ser mamá nuevamente... ¿Hay alguna novedad?

Lo de ser mamá nuevamente es un proceso especial, ya lo he explicado en varias oportunidades. Lo nuestro es un día a día, a mí me costó mucho tener a Giovanna y la idea de traer un hermanito o hermanita al mundo siempre está latente, pero tiene sus procesos en cuanto a médicamente hablando. Y por el momento es un tema que he decidido no hablarlo públicamente porque lo nuestro es un día a día. Y no queremos generar expectativas, por ahora tenemos con Ricardo un presente maravilloso junto a Giovanna. Ella está por cumplir dos años y está todo enfocado en nuestro presente como familia. Lo demás irá paso a paso acompañado por un gran equipo de médicos y de una contención enorme por parte de mi esposo. Por ahora hay un proyecto laborar enorme y estoy muy agradecida a todo el equipo que me ha manifestado su felicidad.

