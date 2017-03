María Eugenia Ritó: "No es una recaída, tuve un fuerte bajón emocional"

El periodista Ángel de Brito informó en su programa del Trece que María Eugenia Ritó habría sufrido una recaída en su recuperación contra las adicciones.





PrimiciasYa fue a buscar la palabra de la actriz y exvedette, que confirmó a medias esta versión: "Esto e s más de lo mismo. Cuando vuelva a los medios, lo voy a hacer hablando de mi vuelta y no hablando de esto. Le pasa a cualquier persona que tenga una adicción, incluso los que tienen una internación ambulatoria" fue a buscar la palabra de la actriz y exvedette, que confirmó a medias esta versión:

"Lo importante es tener amigos que están y un buen grupo terapéutico. Uno trata de recluirse siempre con los mismos. Esa gente que está siempre, la que te quiere bien, eso es re lindo. Es muy emocionante saber que están...".

"No puedo estar al 100% con esas personas porque tienen familia y ocupaciones, pero saber que uno puede acudir a ellos es muy importante. Mi idea es no ir a ningún programa a hablar de esto. Esto ya va a pasar. Hay situaciones fuertes que uno atraviesa...", relató antes de contar las causas de su bajón anímico y emocional.





Sumó detalles sobre su situación: "Esto no es una recaída habitual, tiene que ver con cosas que le pasan a uno. Un problema con mi hermana, con mi exmarido. Cuando digo que estoy muy sola, me refiero a que estoy sola como persona, no estoy en pareja o contenida desde ese ángulo, tampoco tengo contención del lado familiar".





Para completar, la rubia subrayó: "Ojalá se pueda resolver y sino, veré qué medidas tomar. Pero no es algo menor. No sigo enamorada ni nada por el estilo, no es el tema. Me enteré que su madre me habría hecho un maleficio. Eso me pudo haber afectado, ni lo dudes. Yo tengo mi gurú que me saca las energías negativas. Pregunté para que me ayude, porque estaba muy mal".