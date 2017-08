María Eugenia Ritó muy emocionada tras su regreso a la pista del Bailando

Anoche, María Eugenia Ritó reapareció en ShowMatch y luego de que Tinelli le diera la bienvenida, la rubia se emocionó hasta las lágrimas.

"Vengo a divertirme. No me quería emocionar antes de hablar, nosotros los artistas nos debemos mucho al público. Agradezco a Moria que me agradeció muchísimo y a Polino que me llamó siempre", dijo la ex vedette.

"Estabas entre los nombres, pero con todo lo que pasaba queríamos cuidarte y sentimos que tenías que curarte para poder volver", le dijo el conductor. "Tenés razón, era bueno que me recuperar un poco más", respondió ella.

Luego de su performance y ya frente al jurado, María Eugenia logró un total de 16 puntos. Veremos qué sucede con ella en el transcuro del certamen.

Mirá el video!

