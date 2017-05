María Eugenia Ritó: "En un momento tuve la intención de matarme"

María Eugenia Ritó recibió el alta ambulatoria y abandonó la clínica "Carpe Diem" donde se había internado hace un mes para tratar de rehabilitarse de sus adicciones.

Este martes, en diálogo con Intrusos, la rubia contó que ya no podía manejar su adicción a las drogas y al alcohol y si bien varias veces pasó por situaciones similares, esta última fue diferente a todas y sintió que había tocado fondo.

"Estoy muy contenta que me hayan permitido este cambio de modalidad en mi recuperación, no estaba bien, la pasé muy mal, estuve cerca de la muerte y tuve miedo. Salir de esto sin apoyo es muy difícil. En algún momento tuve la intención de matarme. Para salir, toqué fondo y la puedo contar. Espero que sea mi última internación", contó en un móvil para Intrusos.

"Ahora me permitieron hacer la terapia de manera ambulatoria, esto no terminó. Voy a seguir con mi acompañante terapéutica todos los días, lleva mucho tiempo. Lo importante es que sentí que era necesario. Nunca estuve así, toqué fondo, pensé en matarme, pensé que nunca iba a poder salir pero acá estoy. Volvió la Ritó y recargada", agregó llorando.

Más tarde, María Eugenia habló de la situación consu ex marido: "Quiero terminar con eso para estar en paz. Yo viví doce años con una persona que terminé desconociendo. Encontré papeles de mi ex que no pude creer, es una persona macabra, oscura, por algo me puso un bozal legal. En algún momento tuve miedo de que me matara", reveló.

"No me gustaría verlo preso, yo no soy así. Si el en algún momento me deseó la muerte cuando yo me estaba drogando, yo no lo voy a hacer con él. Hay gente que le gusta que una esté muerta y otros se alegran de verme recuperada", concluyó.

