Marcos Di Palma compartió un breve video jugando con su pequeño hijo Tomás y en donde le da un beso en la boca.





Instagram que cuestionaron tal actitud del ex piloto de automovilismo. Otros, en cambio, bancaron a Marquitos. Esta imagen generó algunos comentarios en sus seguidores deque cuestionaron tal actitud del ex piloto de automovilismo. Otros, en cambio, bancaron a





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Di Palma quien se mostró sorprendido por los comentarios que generó el material compartido.





"La verdad que no vi nada de los comentarios que me decís, ni los leí. Tampoco fue para tanto, fue una boludez. No hay problema, yo sé lo que hago con mis hijos", expresó el ex piloto.





"Dejame ver los comentarios pero la verdad es que hay muchas cosas más importantes que esto. Sé qué clase de padre soy y si no que le pregunten a mis hijos", añadió.





"No miré los comentarios. Generalmente la gente que te sigue te conoce cómo sos, salvo que sea alguien de Ecuador, por ejemplo, que no te conoce. Yo sé quién soy y cómo soy con mis hijos", cerró Di Palma.