Marcelo Tinelli:"A Franco lo conozco hace bastante, es divino"

Marcelo Tinelli lanzó al aire su "ShowMatch" versión 2017 y como es costumbre lo hizo con una imponente apertura.





En la misma participaron muchos famosos con Mirtha Legrand Adrián Suar y hasta su mujer Guillermina Valdes.





marcelo tinelli 2.jpg







Una vez finalizado el programa, Tinelli dialogó con los periodistas presentes y PrimiciasYa.com estuvo presente.





"Para mí es el mejor estudio que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Lo tengo que ver bien y analizando, lo que vi en la tele estuvo muy bien. Me quedé muy contento. Para los números de la tele de este año estamos muy contentos", destacó Marcelo.







"Tenía ganas de actuar, algo cortito seis o siete minutos una vez por semana, a mí me encanta. Mirtha me pidió por favor que no cortara la escena. Ya tenerla me parece un logro. Ella te va llevando. Me gustaría grabar con Macri la próxima".





Y se refirió al noviazgo de su hija Candelaria con Masini: "A Franco lo conozco hace bastante, ha venido acá al programa, es divino".





