Marcelo Polino: "Podría subrogar un vientre como Luciana, pero prefiero adoptar"

"Tengo el dinero para hacerlo, pero quiero adoptar un hijo para agradecerle a la vida todo lo que me dio. Lo que tengo es para ayudar. No puedo ser egoísta. Desde hacer feliz a un niño, darle educación, una cama donde dormir y mucho cariño", subrayó al comienzo de la nota.

"No estoy queriendo adoptar un bebé: pido un nene o dos en edad de preescolar. En el país hay muchos chicos para adoptar en ese rango de edad. Conozco del tema, porque trabajo con minoridad en riesgo hace más de quince años".

Y describió su situación actual: "Tengo mi carpeta aprobada hace cinco años. Quedé en la lista de espera, pero aún no tuve suerte. Me llamaron un par de veces, pero para adoptar a cinco y después tres hermanitos. No tengo estructura para tantos. Estoy buscando uno, o a lo sumo dos hijos".





Para cerrar, dejó en claro: "Seis años atrás empecé a trabajar el tema en mi terapia, y hace cinco que comencé con el trámite. Primero vinieron a casa los psicólogos, a ver el hogar donde viviría el niño. Luego llevé la declaración jurada de bienes para que sepan lo que gano, la escritura de mi casa. Me hice los estudios y análisis para saber si estoy físicamente apto para adoptar. Tengo todo aprobado, pero desde mi lugar no puedo hacer nada más, porque en este país primero se los dan a los matrimonios, después a las parejas, más tarde a las mujeres y por último a los hombres solos. Yo estoy haciendo una adopción monoparental, sé que es difícil, pero no imposible".