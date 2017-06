Marcelo Polino a Hernán Piquín: "No te hagas el "divo" que no estás en el Colón"

Luego de ganar dos certámenes, Hernán Piquín regresó triunfal al Bailando, pero luego de su performance, el bailarín se las tuvo que ver con Marcelo Polino, con quien parece tener algunos temas pendientes.

"¿Es verdad que no querías volver al Bailando porque estaba yo?", lo encaró Polino. "¡Decí la verdad, Piquín! Saquémonos las caretas", continuó el jurado.

"Bueno, sí. Como él ya había sacado 2 libros diciendo que yo era un insoportable. La verdad es que no quería venir para que haga otro libro más y que venda más libros diciendo que soy un insoportable", fue al frente Piquín.

Peo luego, Polino retrucó con dureza: "No te necesito para vender libros. Comportate bien con tus compañeros, sacate esa cosa de divo que tenés y no vas a figurar en ninguna lista. Aflojate la calza y soltá el divo que no estás en el Colón".

