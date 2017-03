Marcelo Polino, durísimo con Naiara Awada: "Es una cartonera de su familia"

Fiel a su estilo, Marcelo Polino decidió dar su opinión sobre las confirmadas del " Bailando 2017" y el periodista y conductor "atendió" a la sobrina del presidente Mauricio Macri . "No le creo nada. Es una cartonera de su familia".





Aunque falta para el comienzo del exitoso ciclo falta, Polino señaló que ya se dió cuenta de las actitudes de Naiara.





"Dice que no quiere hablar y se la pasa contando si Juliana la llamó, si le atendió o no el teléfono...¡Y estamos mencionando a la Primera Dama, más respeto! Si vas a usar a tu familia para promocionarte y sacar beneficio de eso, bancátela", disparó.





Sin embargo Marcelo apoyó la decisión de la convocatoria. "Me encantá que venga al 'Bailando' pero no le creo la lágrima. Ese día rompió en llanto porque la superaba la situación... Sabe que si no hablá de política, nadie le va a ir a hacer una nota. Para mí le resta", haciendo referencia al día que presentó su primera gran película "Hipersomnia" y en un móvil para "Infama" se puso a llorar.





Naiara escuchó las palabras de Polino y, lejos de enojarse, decidió tomárselo con humor: "Ja ja ja, ya nos vamos a querer. Amo ese término (por cartonera). Y amo a Polino desde el primer Bailando", escribió en Twitter.