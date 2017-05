Marcelo Longobardi escapó de un intento de robo en Panamericana

Marcelo Longobardi fue víctima de un nuevo episodio de inseguridad. El sábado a la madrugada, mientras manejaba por Panamericana rumbo al cumpleaños de uno de sus hijos, chocó contra un bloque de cemento que destruyó una de las ruedas de su camioneta y lo obligó a parar en la banquina. Según pudo saber más tarde, se trató de un intento de asalto y no de un simple accidente. El periodistafue víctima de un nuevo episodio de inseguridad. El sábado a la madrugada, mientras manejaba por Panamericana rumbo al cumpleaños de uno de sus hijos, chocó contra un bloque de cemento que destruyó una de las ruedas de su camioneta y lo obligó a parar en la banquina. Según pudo saber más tarde, se trató de un intento de asalto y no de un simple accidente.





Longobardi relató el episodio en su programa de Radio Mitre y dijo que el modus operandi se repite: "Los tipos ponen unos bloques de cemento en el medio de la ruta. Los autos chocan, se rompen los neumáticos y ahí te afanan a lo pavo. Nosotros zafamos porque nuestra camioneta aguantó 300, 400 metros con el neumático destruido, pero pudimos ver cómo asaltaban a las personas que venían detrás nuestro". Y agregó: "La escena fue dantesca: los autos estaban todos rotos, la policía llegó de contramano y de atrás me gritaban: 'Rajá flaco, que te afanan'".

El lugar del impacto fue unos kilómetros antes del Sofitel de Cardales, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. El periodista logró seguir andando a pesar del impacto y se comunicó con el auxilio de la Panamericana, que lo asistió para bajar de la autopista.





Durante el relato el conductor de "Cada Mañana" expresó sus emociones y dijo que se sentía muy cansado físicamente después de la situación vivida. Además, aprovechó el espacio para denunciar: "Hay una cosa completamente impune. Zafamos porque no volcamos, porque no chocamos contra otro auto". Y lamentó: "Los policías me dijeron que esto es una cosa habitual, que los tipos salen detrás de los pastizales y ahí agarrate".





No es el primer hecho de inseguridad que sufre el periodista. En febrero de este año, fue asaltado por motochorros que le robaron un reloj en Barrio Norte y a plena luz del día. Mientras que en 2014, había vivido otro episodio que -según Longobardi- había tenido una connotación política. Los ladrones no solo le habían quitado el reloj sino que además lo golpearon y lo tiraron al piso. (La Nación).