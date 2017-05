Marcelo Benedetto: "No sabía lo que iba a decir Tití, me sorprendió"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Miguel "Tití" Fernández se despidió de Marcelo Benedetto en su último Superclásico juntos. Fue en la victoria dominguera de River por 3 a 1 frente a Boca.





Desde el campo de juego de La Bombonera, Tití se tomó un minuto para anunciar su despedida de la dupla que hizo durante décadas con Benedetto.





"Desde el 94 trabajamos en televisión, hicimos ciento y pico de clásicos. No sé si voy a seguir trabajando o voy a colgar el micrófono", comentó Fernández.





"Este es nuestro último clásico juntos y fueron tantos años de haber compartido cosas lindas, viajes, de haber compartido la vida. Por eso después de este River y Boca quiero decir gracias", cerró.





PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva primero con Tití Fernández (Ver nota) y ahora es el turno de Marcelo Benedetto, quien habló del mensaje de su compañero de trabajo de tantos años.





"En general no me gusta hablar de nosotros dos sino hablar de los jugadores. No sabía lo que iba a decir Tití, me sorprendió porque no lo esperaba. En el fondo todos pensamos que el trabajo nos lleva a un camino distinto y después no termina ocurriendo eso", reflexionó Marcelo.