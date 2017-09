Marcela Tinayre despedazó a Maradona por sus dichos contra Mirtha: "Hizo de su vida un vómito"

Diego Armando Maradona abrió su cuenta oficial en Instagram hace unos días y luego de aburrirse de compartir fotografías que luego terminó por eliminar, decidió pegarle a varios personajes de distintos rubros. Como sabemos, una de las personas más afectadas fue Mirtha Legrand, a quien intentó asociar con la dictadura.

"Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky. Debería hacer un programa con los chicos desaparecidos, sería un buen adiós a esta tierra", lanzó Diegote.

En este marco y, como era de esperarse, Marcela Tinayre, hija de la mítica animadora y actriz, salió en defensa de su madre: "Yo nunca hablo de mi familia, pero cuando la atacan, sí", arrancó Marcela.

Y continuó: "Me parece que Maradona es un desequilibrado, una vez más está diciendo una boludez", dijo desde Las Rubias + Uno, su ciclo en Kuarzo Entertainment. "Es más, mi madre me decía 'nunca en mi vida probé el whisky, no sé lo que es el whisky y a Videla no lo conocí jamás'. ¿Él se olvida que se sacaba la foto con la Junta Militar cuando ganó en el 78? Se olvida de muchas cosas".

¡Y hubo más!: "Como es un ser que hay que entender lo que vocaliza, las consecuencias las tendrá. Yo no le doy pantalla a ese señor. En lo deportivo, lo admiro profundamente. Fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. No le doy espacio. ¡Chau, Maradona! Ya te vas a ocupar de tener que aclarar las cosas que estás diciendo", concluyó súper furiosa, Marcela Tinayre. ¿Cómo seguirá esta historia?

Mirá!

