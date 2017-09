Marcela Pagano: "El casamiento no me seduce en lo más mínimo"

dio una nota a revista Pronto en donde contó una particular experiencia de vida del pasado.

PrimiciasYa.com fue en busca de su palabra y los detalles de aquella anécdota que hoy recuerda a la distancia: "Sólo te puedo aclarar que fue hace casi cinco años ya de eso, era muy joven y en la organización de un casamiento a veces uno descubre cosas del otro que lo sorprenden".





"Aún teniendo vestido, arreglos florales, salón y fecha, asumí el costo de plantear el no casamiento", comentó.





marcela pagano 2.jpg



Consultada sobre cómo ve la idea de casarse en la actualidad, fue contundente: "La verdad es que no me seduce en lo más mínimo. Y gracias a Albano, la persona de la que aún hoy estoy enamorada, terminé de entender que el compromiso no pasa por una libreta ni por una súper fiesta ni un lindo anillo".