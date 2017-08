Marcela Feudale a La Mole: "Yo no soy mala leche con nadie, en mi vida lo fui"

Había sorprendido la convocatoria de Fabio "La Mole" Moli al Bailando 2017. Sobre todo porque en 2015 había sido cancelada su participación por pedido de Candelaria Tinelli, la hija del conductor de ShowMatch.

Sucede que el ex boxeador se pronunció a favor de las carreras de galgos en más de una ocasión y eso, a Cande, amante de los animales, no le gustó nada. Y este año volvió a pasar lo mismo.

Debido a su conocido apoyo, Marcelo Tinelli decidió que el famoso boxeador no forme parte del certamen. En diálogo con PrimiciasYa.com, Marcela Feudale se refirió a este tema, luego de plasmar su postura y tener un ida y vuelta el miércoles por la tarde con La Mole en "Confrontados", el ciclo que se emite por Canal 9 con la conducción de Rodrigo Lussich y Carla Conte.

La locutora y panelista, aclaró: "Yo no soy mala leche con nadie, en mi vida lo fui. Tengo un pensamiento y una idea formada, pero no tengo nada personal en su contra. Simplemente no me gustan las carreras de caballos, si los deportes como la carrera de toros ni el Polo aunque me dicen que cuidan a los caballos, ni me gustan las carreras de galgos ni las riñas de gallos. No me gustan los animales explotados económicamente en lo que se denomina un pseudo-deporte. Eso me separa de él pero no me separa que no me lo banque o que tenga algo personal con él y ni que sea mala leche. Así como él cree lo que significan las carreras de galgos y ha defendido durante mucho tiempo, y tiene todo el derecho en hacerlo, yo estoy en pro de que no está bien y que hay que cumplir la Ley".

Y luego resaltó: "Me parece que la explotación del más débil para ganar dinero, ya sean viejos, ancianos, niños o animales no está bien. Es una forma de pensar. No tengo nada personal con la Mole Moli, lo único que me gustaría es que él demuestre y les explique a los que maltratan a los animales en las carreras de galgos, cómo se hace para que no sufran y sean dañados, que tampoco se los pichicateen y todo eso. Yo no tengo ningún problema con él y ojalá podamos entablar un diálogo respetando nuestras posiciones".