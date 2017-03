Marcela Feudale: "A Leo lo voy a recordar con una sonrisa porque conmigo ha sido un gran tipo"

Marcela Feudale dialogó en exclusiva con Primiciasya.com y recordó a su ex compañero en "VideoMatch", Leo Rosenwasser , que falleció hoy a la madrugada.





"Estoy shockeada por la noticia. Es raro después de haberlo visto tan fuerte y potente en la ultima información que corrió sobre su ex mujer. No sé quién decía la verdad y quién mentía porque estaba afuera y no lo charlé con él", expresó conmovida Marcela.





"Era un muy buen compañero de trabajo, conmigo siempre se portó muy bien. Muy respetuoso, agradable, elogioso. Era un loco lindo. Tenía un mensaje en el contestador cuando trabajamos en VideoMatch que decía algo así como: Ahora no te puedo atender porque estoy trabajando para hacerte reír hoy a la noche".





"Me parece muy temprana su partida, más cuando tenía tantos proyectos en danza. Le gustaba el periodismo. Lo había visto el año pasado cuando hicimos una reunión con todos los de la primera etapa de VideoMatch. Estaba buscando una radio para continuar... Le gustaba mucho llamar la atención como todos nosotros", agregó.