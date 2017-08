Marcela Baños: "Ojalá que La Tota se recupere para poder encaminarse de nuevo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Daniel "La Tota" Santillán está pasando por un mal momento personal. El viernes por la noche fue protagonista de un confuso episodio en Vicente López donde resultó detenido por la policía.

El conductor fue arrestado por, aparentemente, llevarse mercadería de un local ubicado en la Avenida Maipú sin pagar.

Tras el hecho, Santillán fue internado en una clínica psiquiátrica por orden judicial. Está sedado y atraviesa una grave crisis emocional.





PrimiciasYa se comunicó con Pablo Serantoni, quien compartió muchos años con La Tota gracias a la movida tropical de la que ambos forman parte, Pablo como productor y Santillán como animador.





"Estoy sorprendido por este desenlace, cómo terminaron los hechos. No está bueno verlo en esa situación y esposado. Creo que es una consecuencia de un conjunto de cosas que se le juntaron", comentó Serantoni.





Y agregó: "Hace bastante no tenemos tanto vínculo, lo ultimo fue el homenaje a Rodrigo del año pasado. Pero conociéndolo, creo que es un conjunto de cosas. Está deprimido hace muchos años, además el problema de las hijas, que lo tenia muy desbordado. Tuvo errores laborales. Es una mezcla de todo".





"Fue tremendo ver las imágenes, incluso a la mañana le había mandado mensaje porque había fallecido la mujer de un amigo de él. Nunca me lo respondió y después vi todo".

"Me había llegado material que tenía un problema en la casa, lo querían desalojar, era de una amiga de la exmujer de Sol. Me parecía raro. Lo vi desencajado. Ojalá pueda salir adelante por sus hijas, por sus hijos más grandes, por su abuelo", cerró el productor del ciclo bailantero.





PrimiciasYa.com se comunicó también con Marcela Baños, quien compartió dupla con La Tota en "Pasión de sábado" hace muchos años. se comunicó también con, quien compartió dupla conen "Pasión de sábado" hace muchos años.





"Mucho no sé de la actualidad de La Tota porque no tengo relación. Me guió por todo lo que muestran los medios. Lo último que vi fueron sus videos como todo el mundo. Lo que pasó el viernes me sorprendió, obvio. Nunca había hecho una cosa así él, por lo menos no estaba al tanto. Así que después enterarme de todo su depresión, la situación con su ex mujer y familiar, fue muy fuerte todo", expresó Marcela.





"Ojalá que él se recupere para poder encaminarse de nuevo y poder salir adelante por sus hijos, que creo que tiene cuatro. Yo conozco a los dos primeros y después tiene dos más. Ojalá que se ponga bien, ese es mi deseo. A cualquier persona que la ves en una situación así le deseo que se ponga bien", cerró al respecto.