Marcela Baños: "Ojalá que La Mole consiga un trabajo que no tenga que ver con animales"

Aún continúan las repercusiones luego de que se diera a conocer la decisión de Marcelo Tinelli por la que "La Mole" Moli no participaría en una nueva edición del Bailando.

Es que tras las palabras de Candelaria, una de las hijas del conductor, fueron varias las figuras del mundo del espectáculo que se sumaron y apoyaron la salida del boxeador.

Anita Martínez, Cinthia Fernández, Barby Franco, Natalia Fassi y Marcela Baños, fueron algunas de las famosas que marcaron su posición y agradecieron la medida tomada.

PrimiciasYa.com habló en exclusivo con Marcela Baños, quien manifestó: "La verdad es que no entendí por qué lo llamaron y lo bajan a los tres días si él siempre mantuvo la misma postura. Además me parece que es retroceder que estuviera en el Bailando defendiendo eso, básicamente porque es una ley".

Y destacó: "El año pasado, después de mucho trabajo, detrás de los galgos hay mucha gente que se preocupa y que los protege, igual ahora como el tema de los caballos (lo del Taz) que estamos trabajando de la misma manera que por los galgos, ahora por los caballos. La gente sabe de mi amor por los animales y los voy a defender siempre, los voy a defender porque no tienen voz".

Luego, la conductora de Pasión (América TV), remarcó: "Hay tipos que han abusado de ellos como lo es La Mole y sus amigos, por decirlo de alguna manera, que avalan de una manera totalmente injustificada la violencia y el abuso. Los galgos corren cuando quieren correr, no cuando alguien los obliga. Ojalá pudiéramos terminar con todo esto de un día para el otro, pero es muy difícil. Mirá a lo que nos llevó lo de los galgos, yo estuve esa noche en el Congreso y yo vi lo que pasó ahí y fue de mucha emoción que se haya votado por esa Ley. Que él estuviese en el programa era volver atrás con algo que ya no tiene sentido porque es Ley y ahí termina todo. Que cumplan la Ley".

Por último, manifestó: "Si vos amas a alguien no lo expones, no lo obligas a que haga algo que no quiere y sobre todo si no se puede defender o dar un tipo de opinión. Ojalá que La Mole consiga trabajo de otra cosa que no tenga que ver con los animales y la explotación animal. No tengo nada en su contra pero no vamos a permitir que se haga difusión de algo erróneo, acá estamos hablando de vidas. Son seres que sienten igual que todos nosotros".