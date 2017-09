Fernanda Vives publicó un video en su cuenta de Instagram revelando una historia oscura que protagonizó cuando estuvo en pareja con la Tota Santillán. publicó un video en su cuenta derevelando una historia oscura que protagonizó cuando estuvo en pareja con la





"Hola, ¿cómo estás? La verdad que me costó un montón grabar este video, pero creo que hoy es necesario. Te quiero hacer un pedido. Necesito que nos apoyes, que hoy cuando este el Bailando por un sueño apagues el televisor. Que no seas cómplice de un programa que lo único que hace es poner a una persona violenta, que tiene cuatro denuncias de violencia de género, lo pone a bailar como si lo estuviese premiando. La verdad que me da mucha tristeza. Es un programa que yo quiero mucho, y que me dio un montón, pero que hoy también me está dando mucho dolor. A mí y a las mujeres que hicimos la denuncia por este personaje. Este personaje nos ha hecho pasar mucho dolor. Nos ha violentado física y psicológicamente. Necesito tu apoyo, necesito que vos apagues tu televisor", dijo en el video Fernanda Vives. La modelo reveló episodios muy violentos vividos en su anterior relación.

Este medio pudo dialogar con Marcela Baños, a quien Vives mencionó en una entrevista periodística como testigo de los golpes.





"Ya dije que es verdad, no voy a hablar más del tema. Ya lo conté 9 o 10 años atrás, no me acuerdo el tiempo justo. Hace mil años que esto pasaba. No tengo muchas ganas de hablar, ayer salí obligada porque me nombró Fernanda, me mantuve al margen y voy a seguir así, pero es verdad lo que dijo", comentó la conductora de "Pasión".





Para completar, dijo: "No quiero entrar en detalles, escuché lo que dijo. No es un tema que me guste, tampoco me interesa patear la cabeza de un hombre que está en el piso. Es un caso muy serio y grave, si me nombran tengo que salir a decirlo".