Marcela Baños: "La Bomba Tucumana es un ser de luz, pero con poca batería"

En la noche del martes, Gladys La Bomba Tucumana brilló en la cumbia del Bailando 2017, se llevó 27 puntos y a la hora de celebrar el puntaje se acordó de otra participante del certamen.

Después de que Ángel de Brito llenó de elogios a la cantante por su performance, ella celebró dedicándosela a Melina Lescano, la cantante de Agapornis y competidora en el certamen. "¡Tomá, Melina Lezcano! Agarrámela con la mano", arrojó.

Y además se lo dedicó a la conductora de Pasión (América TV): "También para vos Marcela Baños... Angelito me dijo que estuve muy bien".

PrimiciasYa.com habló con Baños, quien le respondió a la cantante: "No sabe bien qué quiere. Porque un día me no me nombra más, al otro dice que si voy al Bailando renuncia, me nombra al aire haciendo gestos despectivos. O sea, es un ser de luz con poca batería. Además la cumbia tenía que bailarla bien. Era obvio. No tengo más nada para decir de ella".

