Manuela Pal: "Mis escenas hot son miserables, no me gustan"

Manuela Pal, la actriz que encarna a la villana Érica en Golpe al corazón dialogó con "La Once diez" y se mostró molesta con algunas escenas que desarrolla en la tira.

"A mí no me gusta, es horrible, no me gusta hacerme la sexy, hacerme la linda, pero esas escenas no están buenas", se quejó.

Y profundizó: "Tenemos que mostrar la intimidad de una pareja en tres minutos de aire y te pasas un día entero con el tapa teta. Después obviamente me veo y me critico, pero me pasa lo mismo que con el resto de las escenas".

Luego, habló del rating: "A mí el rating no me preocupa, me interesa hacer mi trabajo y ver qué le pasa a la gente, no miro el número". Y añadió: "Es cierto que del otro lado tenemos a 'Las Estrellas' súper instaladas, tenemos un Tinelli que puede llegar a meter 20 puntos, pero si me va mal tampoco me pongo mal, porque en realidad yo hago mi trabajo" admitió.

Finalmente, reveló lo que siente sobre el personaje que interpreta: "Es una mala inescrupulosa, trepadora, que no tiene motivos, es mala porque le gusta hacer el mal, es mala mina, es una mala con poder, busca el reconocimiento desde el poder. La gente en la calle me dice que me odia y me quiere. Está muy sola en la vida, por eso no se le acerca nadie, y por eso es mala", concluyó.

