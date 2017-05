Malena Guinzburg escribió un mensaje en su cuenta de Twitter que superó los 2500 favoritos, donde ironizaba sobre el ciclo del Pelado López por el Trece, "Las puertitas del Sr. López" y sus similitudes con "La biblía y el calefón" que conducía su padre Jorge Guinzburg. El domingo por la noche, la actriz y comedianteescribió un mensaje en su cuenta de Twitter que superó los 2500 favoritos, donde ironizaba sobre el ciclo delpor el Trece, "y sus similitudes con" que conducía su padre

Embed Recién hoy veo por primera vez Las Puertitas del Señor López... ¡te extraño tanto papá! — Malena Guinzburg (@mguinzburg) 29 de mayo de 2017

PrimiciasYa pudo hablar con ella, que evitó la polémica y amplió la descripción sobre su tuit: "El programa se parece, está claro. No tengo nada contra el Pelado, ningún problema personal. Empezó hace mucho, no lo había visto, pero me llegaban cientos de comentarios que era un afano a la Biblia".





"Lo vi ayer y vi que es bastante parecido el formato. No lo vi entero, pero ya la forma de estar sentado... Puede ser maravilloso, pero me trajo ese recuerdo. Me arrepentí del tuit porque no me gusta la polémica, el quilombo. Lo arrobaban al Pelado o me pegaban a mí. Me salió ponerlo, uno tiene esos impulsos", comentó.

"No quiero que le tiren mierda al Pelado o a Suar, pero no jodamos, el formato se parece mucho. No digo que fue intencionado, no creo que no se hayan dado cuenta tampoco".

Guinzburg cerró su relato analizando la TV actual: "No sé si faltan ideas, se enamoran de lo que funciona. Si funciona el chimento o el archivo, van con eso. Son épocas".