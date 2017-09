Maite Zumelzú: "Los tatuajes tienen que ver con mi esencia y lo que voy transitando en mi vida"

La actriz es fanática de los tatuajes y lleva varios en su cuerpo. PrimiciasYa.com se contactó con ella quien comentó acerca de este fanatismo por la tinta en la piel.

"No me considero fanática ya que ningún fanatismo es bueno para mí. Sí me considero una apasionada o admiradora del arte ya sea en los tattoos, el arte en todas sus formas y expresiones y de la belleza en general para todo", comentó la actriz.



"El tema de los tatuajes en mí está todo muy relacionado con lo místico, energético, metafísico y espiritual. Tiene que ver con mi esencia y lo que voy transitando en mi vida y aprendiendo ya que todos los días se aprende algo".





"Los tatuajes siempre me gustaron, los considero como obras de arte en el cuerpo, siempre y cuando estén bien hechos y sean lindos. Para mujeres la manga entera no me gusta, sí me gustan en los hombres. Los tatuajes me parecen súper sexies tanto para mujeres y hombres. Si no fuera por mi trabajo tendría muchísimos más. Por ahora no me tuve que tapar ninguno pero bueno, llegado el caso, me los tapo que se cubren fácilmente. Me voy a seguir haciendo más, tengo varias cosas en mente pero no sé bien qué. Lo voy decidiendo en el momento y sobre lo que me va pasando en mi vida, tiene mucho que ver con eso, con lo que me va pasando y transitando", ahondó la actriz.





maite zumelzu 5.jpg





"Tengo tatuajes desde el año 2000, el primero que me hice fue una duenda alada en la ingle izquierda. Tengo frases como 'Todo pasa´ en mi antebrazo izquierdo y 'Keep walking´ (sigue caminando) en la muñeca del brazo derecho y también el whisky Johnnie Walker que me gusta y es su slogan y lo que significa la frase en sí. El ojo de Orus en mi tobillo derecho -que todo lo ve- y un mandala con el símbolo del Om en mi nuca, estos realizados por el tatuador Tebi Cobra", indicó.

"La virgen de la piedad (Miguel Ángel) en mis costillas derechas con una rosa ya que me parece la obra de arte más bella que existe. Un hombre alado en mi tobillo y pierna izquierda en homenaje a mi hermano Nicolás fallecido a sus 25 años. Era instructor de vuelo y dando una clase de aviación se cayó el avión y fallecieron él y su alumno ambos en el año 1993. Y el último hecho hace un par de meses una frase de Cerati Tarda en llegar y al final hay recompensa con dos rosas por la frase y por Cerati que siempre lo admiré, realizados estos últimos tres por Roberto Antonio Musso, que además de ser mi gran tatuador me está enseñando a realizar mis primeros trazos", expresó la actriz. maite zumelzu 1.jpg "¡Y no me arrepiento de ninguno! Y si hay que taparlos por algún laburo hoy en día hay bases muy buenas que te los tapan bien. Me compré una, por suerte aún no la tuve que usar, pero es excelente y ahí la tengo por las dudas. Tampoco tengo en lugares que se re ven", dejó en claro sobre sus marcas en la piel y el trabajo.



"Cuántos más me haré no sé, lo iré viendo con el tiempo. Tendría muchos más pero me rescato bastante por el tema de mi trabajo. Los dos más grandes son la piedad de Miguel Angel y el hombre al lado por mi hermano me parecen los más importantes. Son tatuajes importantes, de varias horas de laburo. Los más chiquitos me los hizo Tebi Cobra y los más grandes Roberto Antonio Musso".









Sobre su presente y futuro laboral, expresó: "Estoy por estrenar un documental de ballenas que se llama El encanto de las ballenas que realizamos con el director Rodolfo Carnevale. Viajamos cinco veces a Puerto Madryn y a Uruguay para realizarlo. Soy la protagonista que interactúa con la gente y contando la historia. Tiene más que ver con el lado místico y energético de las ballenas y lo que produce en los visitantes cuando hacen avistajes. No es el típico documental que describe y cuenta que vienen a parir o a aparearse o la ruta que hacen. Es más profundo".





maite zumelzu 4.jpg



"Ahora se está presentando en festivales afuera y en breve lo estrenaremos en Puerto Madryn y Buenos Aires. Después con mi productora Aztekafilms y CTV Contenidos, productora de Gabriel Corrado, ya estamos laburando en los libros para una nueva tira en Telefe como hicimos con Por amarte así. No puedo adelantar mucho salvo que mi personaje será más mala aún que en Por amarte así (se ríe). Luego tengo otro proyecto en cine también para más adelante de época, género que me encanta, como cuando hice el unitario Viento Sur que también estuve nominada al Martín Fierro en el 2015 como mejor actriz protagónica de unitario junto a Claudia Lapacó y Marilú Mariniy que ganó Claudia", señaló al respecto,





maite zumelzu 2.jpg



"Como siempre digo para mí el hecho de estar nominada siempre es un premio. No lo gané en la primera pero si en la segunda, ojalá haya una tercera. Estoy feliz con mi primer Fierro este 2017, es un hermoso reconocimiento y muy agradecida a APTRA y a Dios", finalizó la actriz.