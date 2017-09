Magui Aicega habló de su episodio de inseguridad: "Me quedé dura, sin saber qué hacer"

Magui Aicega vivió un momento indeseable para cualquier persona: dos hombres en moto le rompieron el vidrio de su auto y, en un segundo, robaron su billetera. Casi a las 8 de la noche del día martes,vivió un momento indeseable para cualquier persona:





La periodista y ex Leona publicó la foto en su cuenta de Twitter y rápidamente sus seguidores retuitearon la imagen que habla de una situación lamentable que vive el país en cuanto a la inseguridad.

Embed Unos HDP en moto me acaban de hacer mierda el vidrio y me afanaron la cartera en Martínez a punto de cruzar Lacroze ! Tengan cuidado !!! LPM pic.twitter.com/jpW8JQb30J — Magui Aicega (@MaguiAicega) 12 de septiembre de 2017

Este medio pudo comunicarse con Magdalena para que nos relate el hecho: "Esto fue ayer a las de la tarde, saliendo de La Corte, donde hacemos TNT Sports. Estaba yendo al club, estoy a 5 minutos. Agarré la calle Enrique Martinez y, una cuadra antes de cruzar Lacroze, vi una moto que se me cruzó y pasó muy cerca, por mi lado izquierdo".





"Yo iba pegada a la bicisenda, por poco no me los trago. Después me pasaron por adelante y sentí que me putearon, estaban chequeando lo que tenia. La próxima cuadra espere en el semáforo y en dos segundos

me rompieron el vidrio y se llevaron la cartera. El susto es cuando te explota el vidrio, escuché y dije 'qué exploto'. Veo al tipo llevándose la cartera y recién ahí caí", agregó la exjugadora de hockey.

"Hace no mucho vi como le robaban a dos autos adelante mio, te genera impotencia y no sabés que hacer. Por suerte te quedás duro, porque sino puede ser peor. No me pidieron nada ni me hablaron".

Magui describió: "Todavía no hice la denuncia, esto fue ayer, me fui a casa y hoy a la mañana le puse el vidrio. Ahora me estoy yendo para aquel lado a buscar la billetera. Ayer me llama una amiga y me dijo que había una persona que tenia la billetera, una pizzería en Carranza me dijo que vieron una moto naranja tirando la billetera y como se metió en contramano, se dieron cuenta que era robada".

"Estaba mi DNI y mi registro, que son las cosas que más fiaca te da tramitar. La billetera no tenia nada, prefiero que se lleven la plata. Lo engorroso es hacer todo el tramite. Las tarjetas las di de baja".

Para completar, Aicega reveló: "Me dijeron que igual haga la denuncia para que tengan un registro y cuanto más tienen, más posibilidades de poner cámaras o policías. Es más que nada para eso. Conozco esa zona pero la gente te dice que pasa muy seguido. Ahora se te para una moto al lado y te da miedo".