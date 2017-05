Magalí Mora: "Le revisé el teléfono y encontré mensajes con un tipo"

Magalí Mora dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó que fue engañada por Pablo, su ahora ex novio. Ella le encontró mensajes con otro hombre.





"Estuve cuatro meses de novia. La última vez que fui a San Juan yo sospechaba que él me engañaba, las mujeres nunca nos equivocamos en eso. Entonces le revisé el teléfono y lo que menos me imaginé es que me iba a encontrar mensajes con un tipo", comentó Mora.







"Lo más cínico de todo esto es que el mismo día que estaba ahí, el tipo tenía una reunión y se había ido a la casa de esta persona y me había dejado durmiendo hasta las 4 de la mañana sola. Viniéndome de Buenos Aires a verlo. Muy cínico. Volvió y encima estuvo conmigo, un horror".





magali mora 2.jpg







"Cuando veo todo esto, lo encaro cuando se levanta y le digo que me había llegado el rumor. Me lo negó. Y ahí le dije que le revisé el teléfono. Se quedó helado", expresó la modelo.





Y cerró: "Quiero que quede claro a mi me molesta el engaño, no que sea un hombre o una mujer. Y el cinismo de haberme ido 1500 kilómetros para verlo y me dejó sola en la casa y él se había ido con esta persona. Es demasiado. ¿Tenés la necesidad de dejarme sola durmiendo sabiendo que yo te estoy yendo a ver?".